Guerre en Ukraine : où en est l'offensive russe vendredi ?

Explosion dans le centre de Kiev, offensive terrestre, centrale de Tchernobyl... Plus de 24 heures après le début d'une guerre en Ukraine, l'ensemble du pays est visé par les soldats russes dans le cadre d'une invasion massive.

Dernier épisode en date, de fortes explosions entendues dans le centre de Kiev. Selon nos reporters sur place, deux fortes explosions ont été entendues à l'aube dans le centre de la capitale ukrainienne. "Des tirs horribles de missiles russes sur Kiev. La dernière fois que notre capitale a connu quelque chose de semblable, c'était en 1941 quand elle a été attaquée par l'Allemagne nazie. L'Ukraine a vaincu ce démon et vaincra aussi celui-ci", a déclaré le ministre des Affaires étrangères ukrainien.

Jeudi, en fin de journée, l'armée russe avait affirmé avoir détruit 74 installations militaires, dont 11 aérodromes dans le pays, ainsi que 18 stations radar des systèmes de défense antimissile, des déclarations invérifiables. Le Kremlin explique vouloir imposer un "statut neutre" à l'Ukraine. Les Russes ont conquis un aéroport militaire situé à une quarantaine de kilomètres de Kiev, mais l'armée tente de le reprendre, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Du nord à l'est, tout le pays sous le coup de l'offensive russe

Ce vendredi, une partie de l'offensive semble s'attarder sur la ville centrale et majeure du pied, la capitale Kiev. Les forces terrestres russes pénétrant dans la région à partir de la Biélorussie. Même chose à l'est à Kramatorsk, au nord-est à Kharkiv ou encore Marioupol à l'est.

Par ailleurs, selon le ministère russe de la Défense, les séparatistes prorusses à l'offensive contre l'armée ukrainienne dans l'Est et sous le couvert de bombardements russes ont "progressé de sept kilomètres" dans leur attaque.

Plus symboliquement, la Russie a pris le contrôle jeudi en fin de journée, de la centrale de Tchernobyl. Le site du pire accident nucléaire de l'histoire, en 1986. Et ce, au terme d'une longue défense de la part des Ukrainiens.