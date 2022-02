Guerre en Ukraine : "On est piégé ici, on a peur de mourir", confie un Français habitant à Kiev

Guerre en Ukraine : "on est piégé ici, on a peur de mourir", confie un Français sur RTL

Les bombardements ont repris vendredi 25 février, pour une deuxième journée de combat. Selon les autorités ukrainiennes et l'AFP, des missiles toucheraient depuis cette nuit la capitale du pays, Kiev. 24 heures après le début du conflit, de nombreux civils sont encore dans les zones d'affrontements.

C'est le cas de Mohamed, un Français expatrié à Kiev. Il se dit bloqué dans la capitale ukrainienne. "Il n'y a aucun moyen de partir, on est piégé ici. On est bloqué face à notre destin", confie-t-il au micro de RTL. Quelques instants plus tôt, les autorités locales ont annoncé que des bombardements touchaient la ville de près de trois millions d'habitants. "J'ai entendu les bombardements et les tirs, qui ressemblent à ceux d'une mitraillette", poursuit Mohammed.

Ces nouvelles violences inquiètent l'expatrié. "J'ai peur. J'ai peur de ce qui va arriver. On a peur de mourir. Je suis chez moi. Je suis sorti pour retirer du cash, il n'y en a plus. Je ne dors pas, je ne bois pas, je ne mange pas". Désormais, il attend de pouvoir partir et quitter le pays pour "rejoindre" sa famille. Pour autant, il se dit prêt à toutes les issues. "Je m'attends à ce que le pire arrive".

Pour l'heure, les services diplomatiques français dans le pays appellent les ressortissants à se confiner et attendre une période plus calme pour mettre en place une évacuation.