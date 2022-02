Guerre en Ukraine : l'Union européenne durcit ses sanctions contre la Russie

Emmanuel Macron, Charles Michel et Ursula von der Leyen, à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil européen à Bruxelles le 25 février

Réunie en sommet à Bruxelles dans la soirée du jeudi 15 février, l'Union européenne a durci ses sanctions contre la Russie, après son invasion de l'Ukraine, sans toutefois aller jusqu'à exclure le pays du système d'échanges bancaires internationaux Swift.

"Les dirigeants russes devront faire face à un isolement sans précédent", a promis la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Les Vingt-Sept ont décidé de déclencher "des sanctions massives et douloureuses à l'égard du régime russe", a annoncé le président du Conseil européen Charles Michel à l'issue de la réunion.

L'UE va notamment limiter drastiquement l'accès de la Russie aux marchés de capitaux européens, entravant et renchérissant le financement de sa dette. Elle va également réduire l'accès de la Russie à des "technologies cruciales", en la privant de composants électroniques et de logiciels, de façon à "pénaliser gravement" son économie, a expliqué Ursula von der Leyen.

Elle a dévoilé différentes mesures lors d'une conférence de presse : interdiction d'exporter vers la Russie des avions, pièces et équipements de l'industrie aéronautique et spatiale, ainsi que des technologies de raffinage pour l'industrie pétrolière.

Les restrictions d'exportations toucheront aussi les biens à double usage, civil et militaire. Les banques de l'UE auront interdiction d'accepter des dépôts de citoyens russes de plus de 100.000 euros et plusieurs entreprises étatiques russes se verront bloquer l'accès aux financements européens.

Les élites russes dans le viseur de l'UE

De nouvelles sanctions frapperont des individus dans les cercles du pouvoir (gel des avoirs, interdiction du territoire européen…). Elles s'ajouteront à celles déjà entrées en vigueur mercredi soir, notamment contre des personnalités proches de Poutine. "L'impact sera maximum sur les élites russes", assure Ursula von der Leyen. Les sanctions européennes "feront monter l'inflation, accéléreront les sorties de capitaux et éroderont progressivement la base industrielle" du pays, a-t-elle poursuivi.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait réclamé de bloquer l'accès de la Russie au système de messagerie bancaire Swift pour l'isoler financièrement du reste du monde, à l'instar de l'Iran fin 2019. Quelque 300 banques et institutions russes utilisent Swift pour leurs transferts de fonds interbancaires. Mais il n'a pas été suivi. Plusieurs États membres freinent cette mesure, dont l'Allemagne, très dépendante du gaz russe pour son approvisionnement, qui préfère l'envisager pour plus tard.