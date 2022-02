Guerre en Ukraine : la carte pour comprendre la situation ce jeudi

Où en est la situation en Ukraine ? Après le lancement de l'offensive russe ce jeudi 24 février, plusieurs sites, à l'Est, au Sud, et plus au Nord près de Kiev ont été touchés par des attaques de l'armée russe, selon le site Liveumap. Soixante-quatorze installations militaires, dont 11 aérodromes auraient ainsi été détruits, a annoncé le général Igor Konachenkov, porte-parole de la défense russe.

"Trois postes de commandement, une base navale ukrainienne et 18 stations radar des systèmes de défense antimissile S-300 et Buk-M1" ukrainiens, ainsi qu'un "hélicoptère d'attaque" et "quatre drones Bayraktar TB-2" de fabrication turque ont aussi été éliminés, a-t-il faire savoir. Selon lui, les séparatistes prorusses à l'offensive contre l'armée ukrainienne dans l'Est et sous le couvert de bombardements russes ont "progressé de 7 kilomètres" dans leur attaque.

La situation en Ukraine le 24 février 2022 (Source : Liveumap) Crédit : RTL

Des explosions ont aussi été reportées dans le reste du pays : à Kiev, la capitale, à Kramatorsk, ville de l'est qui sert de quartier-général à l'armée ukrainienne, à Kharkiv (est), deuxième ville du pays, à Odessa (sud), sur la mer Noire, et à Marioupol, principal port de l'est du pays. Les autorités de la région d'Odessa ont indiqué que 18 personnes avaient été tuées dans un village par des frappes. Selon Kiev, le premier bilan ce jeudi serait de plus de 50 morts dont plus de 20 civils.