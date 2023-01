Guerre en Ukraine : pourquoi ce remplacement à la tête de l'armée par un proche de Poutine ?

La valse des chefs continue à la tête de l'armée russe en Ukraine. Le précédent général aura tenu trois mois. Sergueï Sourovikine était présenté pourtant comme un militaire chevronné qui avait gagné ses galons en Tchétchénie et en Syrie. Il devait déjà à l'époque reprendre en main une armée sur le recul face à la défense ukrainienne.

Mais les revers ont continué à s'accumuler et il est aujourd'hui rétrogradé remplacé par un proche de Poutine. Valeri Guerassimov est un chef d'état-major des armées, le plus haut gradé russe. Ce n'est pas n'importe qui, c'est l'une des trois personnes à détenir les clés du feu nucléaire. Le général Sourovikine devient effectivement son adjoint.

Il paie plusieurs échecs : l'attaque de Makiivka la semaine dernière, qui a fait plusieurs centaines de morts parmi les troupes russes, la campagne de frappes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes qui n'a pas porté ses fruits. Enfin, c'est lui qui a mis en œuvre le retrait des Russes de Kherson, un énorme échec pour le Kremlin.

Les combats "les plus sanglants depuis le début"

La nomination de Guerassimov l'est aussi en lien avec ce qui se passe à Soledar, dans le Donbass. Mercredi 11 janvier, Evgueni Prigojine, le chef des milices Wagner, a proclamé haut et fort qu'il avait pris la ville. Et ça, ce n'est pas du tout du goût de Poutine. Prigogine lui fait de plus en plus d'ombre. Il place donc un de ses hommes forts dans le Donbass.

D'autant plus, il remplace Sourovikine qui était en plus soupçonné d'avoir des liens avec Prigogine. Et puis Guerassimov pourrait aussi mener la future offensive russe, dont on parle de plus en plus sans savoir sur la Russie, pourra la mener.

Ce changement de tête intervient au moment où Kiev décrit précisément les combats à l'Est, dans le Donbass, comme "les plus sanglants depuis le début de la guerre". Ce sont les propos d'un proche du président qui parle de combats violents, meurtriers. Il y a des centaines de morts chaque jour des deux côtés. Les hommes se battent de maison en maison. Des pluies d'obus s'abattent sur eux et sur cette petite ville dont il ne reste aujourd'hui plus rien.

