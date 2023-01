600 soldats ukrainiens auraient été tués, de source russe. Le ministère russe de la Défense évoque une frappe massive sur des bâtiments utilisés comme hébergements temporaires pour 700 soldats dans un dortoir, et 600 dans un autre, à Kramatorsk. Il ne donne aucune indication sur l'horaire, donc on ne connaît donc pas le moment précis de cette frappe.

Du côté ukrainien, on dément les morts, on reconnaît seulement que sept roquettes sont tombées sur Kramatorsk, et deux autres sur une ville voisine la nuit dernière. Le maire de Kramatorsk a publié une vidéo montrant des écoles et des habitations ravagées, mais il dément toute mort de militaires.

Les journalistes sont en train d'arriver sur place, celui de La Repubblica a publié des photos montrant les dortoirs intactes, les missiles seraient tombés juste à côté.

Le cessez-le-feu n'a jamais existé, même si les frappes ont été moindres, une cinquantaine de missiles russes selon les Ukrainiens, et plusieurs civils tués. Ce soi-disant cessez-le-feu s'est terminé hier, et ça a repris de plus belle aujourd'hui. C'est très tendu à Soledar, au Nord de Bakhmout, et ça se bat aussi beaucoup sans le Sud de Kherson.

À écouter également dans ce journal

Réforme des retraites - Les négociations sont officiellement terminées, et l'âge légale de départ à la retraite serait finalement repoussé à 64 ans, au lieu de 62 actuellement, avec un report progressif.

Prix de l'électricité - Le gouvernement envisage un tarif garanti pour les copropriétés, comme cela a été fait pour les TPE.

Chasse - La secrétaire d'État chargée de l'Écologie annoncera des mesures sur la sécurité à la chasse. Un délit d'alcoolémie pourrait être mis en place.

