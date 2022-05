Le Jour de la Victoire se rapproche pour Moscou. En Russie, le 9 mai marque traditionnellement les célébrations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pour cette date particulière, Vladimir Poutine "préparait le terrain" pour une annonce majeure, selon Londres, après neuf semaines d'offensive en Ukraine.

Sur le terrain, face à une résistance ukrainienne inattendue, le Kremlin peine pourtant toujours à obtenir un premier succès, même après avoir concentré ces dernières semaines ses efforts sur l'Est et le Sud du pays. "Les Russes effectuent une poussée dans le Donbass, ils réussissent à prendre quelques villages, quelques villes, ils progressent mais c'est un combat qui va être difficile, très lent et dont le coût va être élevé en termes de pertes", estime une source militaire française.

D'où l'intensification de l'offensive ces dernières semaines. "Les occupants effectuent des frappes pratiquement dans toutes les directions", avec une activité particulièrement intense dans les régions de Kharkiv et dans le Donbass, souligne de son côté l'état-major ukrainien. Alors qu'une guerre d'usure se profile entre les deux camps, Vladimir Poutine tient lui coûte que coûte se gratifier d'une réussite militaire ce lundi 9 mai.

En l'attendant, à Moscou, des chars arpentaient ce jeudi 28 avril les alentours de la Place rouge pour les derniers préparatifs à la parade militaire à la gloire de l'Armée et de la Patrie russe, comme en attestent des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Le 9 mai, le Jour de la Victoire

Car, le 9 mai est bien une date essentielle pour un pays qui célèbre chaque année le très lourd tribut payé par l'URSS lors de la Seconde Guerre mondiale (au moins 20 millions de morts). En Russie, quel que soit le bord politique, ce sacrifice est fédérateur, et une frange écrasante de la population considère que les alliés anglo-saxons exagèrent leur rôle dans la défaite nazie, tout en dénigrant celui de l'Union soviétique et de Staline. Vladimir Poutine a d'ailleurs fait depuis des années de cette réhabilitation historique l'un de ses combats, et du 9 mai un jour de célébration du patriotisme russe triomphant.



En 2015, pour le 70eme anniversaire de la capitulation nazie, le dirigeant avait d'ailleurs vu les choses en grand : 16.000 soldats, 194 unités blindées ainsi que 143 avions de chasse et hélicoptères avaient paradé sur la Place Rouge. Le défilé avait été boudé par les dirigeants occidentaux à cause de l'annexion de la Crimée l'année précédente et de son soutien aux séparatistes du Donbass. Le maître du Kremlin s'était lui-même mis en scène un portrait de son père ancien combattant à la main, à la tête d'un cortège de 250.000 personnes venues commémorer les "défenseurs de la Patrie".

Le président russe Vladimir Poutine, un portrait de son père à la main, le 9 mai 2015 Crédit : VASILY MAXIMOV / AFP

