Guerre en Ukraine : la fuite rocambolesque vers la Norvège d'un membre de la milice Wagner

Cette histoire pourrait être le début du scénario d'un film hollywoodien. Elle est pourtant tout ce qu'il y a de plus réelle. Un homme, qui a combattu en Ukraine sous la bannière de la milice paramilitaire russe Wagner, a réussi à se réfugier en Norvège dans des conditions rocambolesques.



Il est 2 heures du matin, dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 janvier, quand, dans l'Arctique russe, un certain Andrei Medvedev commence la traversée de la zone frontalière avec la Norvège.

"J'ai franchi une première clôture et je me suis mis à courir dans la forêt. Puis, je me suis retrouvé sur de la glace. En me retournant, j'ai vu que deux lampes étaient braquées sur moi. Deux chiens aboyaient. J'ai entendu deux coups de feu... J'ai couru, couru, couru. Peut-être pendant deux kilomètres, j'étais arrivé en Norvège. Une voiture des gardes-frontières norvégiens m'a récupéré", a-t-il expliqué au média d'opposition russe Gulagu.net.

Témoin d'exactions, il se dit "prêt" à témoigner

Ancien prisonnier russe, Andreï Medvedev avait signé un contrat de quatre mois avec la milice Wagner. Témoin d'exécutions sommaires de soldats de son régiment et de prisonniers ukrainiens, à la fin de son contrat, il refuse de rempiler. Il retourne alors en Russie.

Pour Wagner, il est un déserteur. Selon Andreï, les hommes d'Evgueni Prigojine - le patron et fondateur de la milice - le traquent. D'où cette fuite en Europe. Il est actuellement à Oslo dans la capitale norvégienne et se dit "prêt" à témoigner contre les agissements de Wagner.

