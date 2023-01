Guerre en Ukraine : qu'est-ce que l'avion de combat Su-57 "Felon", nouvelle perle de l'armée russe ?

Il est considéré comme le fleuron de l'aviation russe : le Sukhoi Su-57, dit "Felon". Cet avion de chasse polyvalent, de "cinquième génération", est décrit comme une petite merveille technologique. Tout droit sortie des usines Sukhoi (l'équivalent russe de Dassault) et testé en Syrie en 2018, le Su-57, qui vole à une vitesse supersonique, est conçu pour détruire tous types de cibles aériennes, terrestres et de surface.

De peur qu'il ne tombe entre des mains ennemies, ce chasseur, trop précieux pour être déployé dans le ciel ukrainien, n'aurait officiellement jamais quitté l'espace aérien russe. "L'utilisation d'avions Su-57 en Ukraine a commencé deux ou trois semaines après le début de l'opération spéciale", rapportait en mai dernier l'agence Tass, "les avions opèrent en dehors de la zone de destruction active par les systèmes de défense aérienne ennemis".

Le ministère britannique de la Défense assurait également ce 9 janvier, que des Felons avaient été envoyés en Ukraine depuis juin 2022, mais leurs "missions se sont probablement limitées à survoler le territoire russe, à lancer des missiles air-sol ou air-air à longue portée en Ukraine".



"Éviter d'abîmer la réputation de l'appareil"

Cantonnés ou non aux cieux russes, pourquoi une telle prudence de Moscou à déployer cet étendard de la puissance de la Russie ? "La Russie a probablement comme priorité d'éviter d'abîmer la réputation de l'appareil", estime le ministère de la Défense. Ce qui pourrait avoir comme conséquences de "réduire les perspectives d'exportation et de compromettre des technologies sensibles qui découleraient de toute perte de Felon en Ukraine". "Ceci est symptomatique de l'approche persistante de la Russie qui a une aversion au risque pour l'emploi de son armée de l'air dans la guerre", conclut-il.

Invincible armada

Le Felon témoigne en tout cas de l'effort de Moscou à encore renforcer son arsenal de guerre. Fin décembre, Vladimir Poutine vantait ainsi les mérites d'une toute nouvelle frégate, l'Amiral Gorchkov, équipée de missiles hypersoniques Zircon, "sans équivalent dans le monde".

Ce missile hypersonique fait partie des armes "invincibles" annoncées en grande pompe en 2018 par Vladimir Poutine. Deux sont déjà en service : le missile Kinjal, qui équipe l'armée de l'Air, et surtout "l'arme absolue" du président russe, le planeur hypersonique Avangard. Pouvant emporter une charge nucléaire, il vole jusqu'à 33.000 km/h et change de façon imprévisible de cap ou d'altitude, le rendant quasiment impossible à intercepter. Avec l'Avangard et aujourd'hui le Felon, le Kremlin affiche son ambition : s'assurer la maîtrise du ciel.

