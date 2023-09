Guerre en Ukraine : un aéroport russe visé par une attaque de drones

Une attaque de drones est survenue dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 août, visant l'aéroport de Pskov, dans le nord-ouest de la Russie. C'est le gouverneur de la région, Mikhaïl Vedernikov, qui a indiqué sur Telegram que "le ministère de la Défense est en train de repousser une attaque de drone à l'aéroport de Pskov".

En plus de son message, le gouverneur a publié une vidéo dans laquelle on pouvait avoir un incendie important, et entendre des explosions. Et d'ajouter que "selon les premières informations, il n'y a pas de victimes." Selon l'agence de presse officielle pro-russe TASS, citant les services de secours, quatre avions cargo lourds Il-76 ont été endommagés.

Par ailleurs, l'espace aérien au-dessus de l'aéroport international de Vnoukovo, dans le sud-ouest de Moscou, a été fermé au trafic, a affirmé TASS, citant les "services d'aviation".

