En Ukraine, les Nations-Unies ont accusé la Russie de bloquer l'acheminement de l'aide humanitaire à destination des victimes de la destruction du barrage de Kakhovka.

Des centaines de kilomètres carrés ont été inondés. Des milliers d'habitants ont dû être évacués. Alors que les forces ukrainiennes poursuivent leur contre-offensive pour tenter de reprendre du terrain aux Russes.

La contre-offensive sera lente. Les soldats ukrainiens parlent d'une armée russe "qui s'est adaptée", notamment sur la question des drones. "Ces dernières semaines, les Russes envoient des ondes radio qui parviennent à désorienter les drones et parfois même à les faire cracher", souligne cet opérateur rencontré par RTL près de Bakhmout.

Le commandant d'une unité d'assaut d'un autre front, plus au nord, évoque la construction de six lignes de défense, par endroit, côté russe. Ce qui rend difficile les percées de l'artillerie. Les mines sont aussi un frein pour les troupes ukrainiennes.

"Je suis optimiste, même si les Russes ont appris de leurs erreurs. Ils ont progressé, ils ont un avantage dans les airs, ils ont pris l'avantage sur les drones en copiant nos techniques. Car ils ont compris que cela marchait bien", a indiqué Vitaly. "On va devoir redoubler d'efforts pour libérer notre territoire", poursuit-il.

Les gains territoriaux sont donc lents.

