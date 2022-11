Guerre en Ukraine, inflation, climat... Peut-on encore être optimiste malgré les crises ?

Crise du Covid, guerre en Ukraine, inflation… Les crises se succèdent les unes après les autres. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que ces phénomènes sont liés ensemble. Ce sont les conséquences d’une même cause. Et cette cause, c’est la fin d’un grand cycle libéral. Un cycle libéral qui a commencé avec les baby boomers dans les années 60 et qui s’est exalté au moment de la chute du Mur de Berlin en 1989.

"La crise de transition que nous vivons, qui clôt ce cycle libéral, on l’a déjà connue à plusieurs reprises par le passé", explique François Lenglet dans le nouvel épisode du podcast Hors-série de Lenglet-Co. Et d’ajouter : "C’est souvent douloureux et accompagné de crises financières. Notre crise de transition a commencé en réalité lors de la crise financière de 2008-2009."

Il y a pourtant des motifs d’espoir derrière cette crise de transition. "Le modèle se réorganise, estime l'éditorialiste de RTL. En général, cela prépare une longue période de croissance économique."

Une nouvelle période de croissance ?

Est-on pour autant à la veille d’un retour des Trente Glorieuses ? Non, mais on peut penser que si la mondialisation s’interrompt avec la fragmentation de l’économie mondiale, si on commence à parler de réindustrialisation, si le rapport de force s’inverse entre le salarié et l’employeur, il n’y a pas de raison de penser qu’on ne rentre pas dans une période de croissance régulière.

Quant à la crise climatique, elle fonctionne avec sa propre autonomie, mais elle aussi donne des opportunités de croissance et de créations d’emplois.

Cet épisode du podcast hors-série Lenglet-Co fait partie d'une série cinq podcasts autour du livre de François Lenglet, Rien ne va mais... (Plon), dont RTL est partenaire.

>> Hors-série Lenglet-Co, un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et des mutations économiques, en Europe et dans le monde. Le journaliste en profite aussi pour tordre le cou à de nombreuses idées reçues sur l'économie.

Si vous souhaitez poser des questions à François Lenglet, écrivez à temoins@rtl.fr.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info