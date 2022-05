Le 9 mai est présenté, depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, comme une date charnière et hautement symbolique. À cette date, les Russes célèbrent le Jour de la Victoire en commémorant le 9 mai 1945 et la reddition des nazis face aux Soviétiques. Le gouvernement de Poutine a donc pris l'habitude d'organiser, lors de cette commémoration, d'impressionnants défilés militaires et ainsi célébrer le patriotisme russe. Cette année, "l'avion de l'apocalypse" devrait être fièrement exposé.

Mais alors que l'affrontement avec l'Ukraine ne faiblit pas en intensité, cette date pourrait bien être utilisée par le président russe pour débuter une nouvelle phase et intensifier le conflit. Vladimir Poutine pourrait ainsi déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine et ne plus parler d'opération spéciale. Cette déclaration officielle serait un acte reconnu par le droit international. Une entrée en guerre lui permettrait ainsi de lancer une mobilisation générale et de gonfler ses troupes. Actuellement, seule l'armée de métier et les volontaires sont envoyés au front.

Cette officialisation lui permettrait aussi de mobiliser l'ensemble de l'économie du pays et de la diriger vers l'effort de guerre et l'armement. Malgré un recentrage de ses troupes dans l'est de l'Ukraine, le président russe pourrait aussi annoncer ce lundi de nouvelles offensives, en précisant, soit ses cibles géographiques soit ses cibles stratégiques.

Des annonces ciblées

Il est possible que le maître du Kremlin russe utilise cette date pour évoquer les différentes villes et régions déjà prises aux Ukrainiens. Il pourrait ainsi annoncer l'annexion officielle des régions de Louhansk et de Donetsk et espère sans doute afficher fièrement sa mainmise sur Marioupol. Un dernier bastion ukrainien continue néanmoins de résister fièrement aux soldats russes qui bombardent depuis plusieurs jours la ville portuaire et notamment l'usine d'Azovstal.

Enfin, la ville de Kherson pourrait bien être déclarée autonome par Poutine. Cette ville du sud du pays, composée de près de 300.000 habitants, est occupée depuis le début de la guerre par les troupes russes. Volodymyr Zelensky avait récemment accusé son homologue de préparer un faux référendum d'indépendance pour cette ville. Une chose est malheureusement quasi-certaine, Vladimir Poutine ne devrait pas annoncer la fin de son invasion en ce 09 mai 2022.

