Emmanuel Macron s'est exprimé sur l'opération militaire russe en Ukraine, à l'issue d'un conseil de défense, ce jeudi 24 février. Il s'est tenu devant trois drapeaux : français, européen et ukrainien. Un symbole d'unité entre la France et l'Ukraine. "Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine" a-t-il affirmé avant d'ajouter "Je veux saluer le courage et la détermination du président ukrainien, des autorités et du peuple ukrainien : leur liberté est la nôtre." Un message fort alors que le président de la République a prononcé quatre fois le mot "unité" lors de son allocution.

La symbolique de la présence du drapeau ukrainien au côté de ceux de la France et de l'Europe est importante. En effet, lors de son allocution, Emmanuel Macron a abordé trois sujets principaux : la souveraineté de l'Ukraine, l'attaque sur l'Europe que représente l'invasion russe, et l'impact que cette action russe aura sur la France : "Mes Cher Compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays."