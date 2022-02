Guerre en Ukraine : qu'est-ce que la loi martiale instaurée par Volodymyr Zelensky ?

Après l'intervention militaire russe au petit matin du 24 février en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé à la nation via ses réseaux sociaux. "Pas de panique, nous sommes prêts pour tout, nous allons vaincre", explique le président.

Dans son allocution vidéo, Volodymyr Zelensky a aussi instauré la loi martiale dans tout le pays à partir de ce 24 février. Mais, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour l'Ukraine ?Selon la définition officielle sur le site du Larousse, la loi martiale est la "loi confiant aux autorités militaires les pouvoirs nécessaires pour la répression de désordres intérieurs." Elle peut être mise en place lorsqu'un pays est en guerre. "C'est généralement une réponse à une urgence temporaire telle des civils débordés en territoire occupé", ajoute le média The Herald Scotland.

Comme le rappelle Les Echos, l'Ukraine avait déjà instauré la loi martiale en novembre 2018, à la suite de trois captures de navires militaires ukrainiens et de leurs équipages par la Russie.

La loi martiale ne peut pas dépasser les 30 jours

Les Echos explique par la même occasion les principes de cette loi : elle doit prendre fin au bout de 30 jours. Pendant ce laps de temps, un couvre-feu peut être mis en place, tout comme des des check-points militaires et des contrôles renforcés qui concerneront les Ukrainiens et les Ukrainiennes. "L'objectif de la loi martiale consiste à montrer que l'ennemi payera très cher s'il décide de nous attaque", expliquait en 2018 Petro Porochenko, l'ancien président de l'Ukraine. La loi martiale donne aussi à l'État les moyens de contrôler les rassemblement publics et les manifestations.