Guerre en Ukraine : de combien de soldats disposent les deux camps ?

L'Ukraine est confrontée depuis la matinée de ce jeudi 24 février à une invasion militaire de la Russie, qui a mis à exécution ses menaces des dernières semaines. L'objectif de Vladimir Poutine est de défendre les séparatistes de l'est du pays et ainsi occuper des territoires ukrainiens, c'est-à-dire les régions "administratives" de Donetsk et Lougansk, toujours administrées par l’Ukraine. L'armée russe a d'ailleurs annoncé jeudi que les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine qu'elle assiste ont réalisé des gains territoriaux face à l'armée ukrainienne.

Alors, de combien de forces dispose Vladimir Poutine pour envahir l'Ukraine ? Dans son allocution dans la nuit du 23 au 24 février, il a annoncé que "notre armée, malgré l'effondrement de l'URSS, reste celle d'une des plus grandes puissances nucléaires du monde. Elle a aussi l'avantage de posséder les armes les plus avancées du monde". Dans un article publié le 16 février dernier, les Échos rapportaient que l'armée de terre russe était la 5e plus grande du monde avec 850.000 soldats en activité.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que "presque 200.000 soldats et des milliers de véhicules de combat", sont positionnés à la frontière ukrainienne. Selon l'AFP, la Russie dispose de forces assez considérables en territoire russe, au Bélarus, en Crimée annexée et en mer Noire, c'est-à-dire aux frontières est, nord et sud de l'Ukraine.

Si Moscou n'a jamais chiffré ces déploiements. Les estimations des derniers jours oscillent entre "bien plus de 100.000" soldats russes, selon l'Otan, et "plus de 150.000", selon le président américain Joe Biden, s'appuyant notamment sur des images satellitaires. La Russie a en outre également dépêché des équipements lourds, notamment 1.200 chars environ, des missiles et des batteries de défense anti-aérienne.

L'Ukraine pas en mesure de riposter ?

L'ancien colonel des Troupes de marines Michel Goya, estime dans les colonnes du Parisien, que "les Russes pourraient atteindre leurs objectifs en une ou deux semaines". Dans l'Express, Katarzyna Zysk, professeure à Sciences Po, explique que "Kiev dispose de meilleures forces aujourd'hui qu'il y a huit ans, grâce à l'aide et la formation fournies par des pays membres de l'OTAN". Cependant, "l'armée russe est incomparablement supérieure" selon elle.

En effet, l'armée ukrainienne serait plus nombreuse en nombre, précise BFMTV, mais moins bien équipée. Les estimations évaluent à quelques centaines le nombre de chars ukrainiens. Promettant de "vaincre", le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proclamé la loi martiale dans le pays, appelé ses concitoyens à "ne pas paniquer", avant d'annoncer la rupture des relations diplomatiques avec Moscou.

Il a aussi ordonné à ses troupes d'"infliger un maximum de pertes à l'agresseur", selon le commandant en chef de l'armée ukrainienne. Cette loi martiale pourrait permettre de mobiliser des militaires réservistes.