Guerre en Ukraine : Poutine "place toute l'Europe sous la menace de son feu" nucléaire, dit un expert

C'est l'attaque que le monde entier redoutait. La Russie a lancé dans la nuit du mercredi au jeudi 24 février une grande offensive dans plusieurs lieux stratégiques en Ukraine : de Kiev à l'ouest, à Odessa, à Marioupol, à l'est de l'Ukraine. Ce sont des attaques conjointes de l'armée russe.

Peut-on parler d'un début d'une guerre ? "C'est une guerre du point de vue du droit international", explique Cyrille Bret, maître de conférences à Sciences Po et chercheur à l'Institut Jacques Delors. "La Russie s'est mise en infraction avec la Charte des Nations unies, même si elle a voulu se draper dans un semblant de l'égalité".

Lors de sa prise de parole au cœur de la nuit annonçant l'offensive russe, le président russe a aussi mis en garde ceux "qui tenteraient d'interférer avec nous". S'adressant notamment aux Occidentaux, Vladimir Poutine a assuré "que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues".

"C'est une invocation à peine voilée d'une menace nucléaire", assure l'expert en géopolitique. "Poutine promet à ceux qui s'opposeraient au projet de la Russie une attaque et des rétorsions 'dont l'Histoire n'a pas connu encore l'effet", ajoute-t-il. "Vladimir Poutine est passé aux extrêmes et il place toute l'Europe et tous les Occidentaux sous la menace de son feu".