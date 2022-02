Guerre en Ukraine : "Nous serons sans faiblesse", lance Emmanuel Macron dans une allocution

"La France se tient au côté de l'Ukraine". Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé quelques heures après l'attaque militaire de la Russie en Ukraine ce 24 février 2022. Depuis l'Élysée, le chef de l'État s'est exprimé durant quelques minutes pour informer les Français sur cette situation géopolitique avec trois drapeaux derrière lui : le drapeau français, européen et ukrainien.

"La Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine, a commencé Emmanuel Macron. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international dans cette épreuve. La France se tient aux côtés de l'Ukraine. Je veux saluer le courage et la détermination du président ukrainien, des autorités et du peuple ukrainien, leur liberté est la nôtre, en reniant sa parole, en refusant la voie diplomatique, en choisissant la guerre."

"Le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine, il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine, continuait le président Macron. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix et à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Nous avions anticipé ensemble cette crise en menant un dialogue exigeant et aux côtés de nos alliés et partenaires européens, nous avons tout fait pour l'éviter. Elle est là et nous sommes prêts. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang froid, détermination et unité. Nous prendrons des décisions lors du G7 cet après-midi du Conseil européen qui se tiendra ce soir à Bruxelles, et du sommet de l'OTAN qui se tiendra dans les prochaines heures."

Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter Emmanuel Macron

"Nous demanderons à la Russie de rendre des comptes au Conseil de sécurité des Nations unies et tâcherons de bâtir l'unité internationale. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable sur le plan militaire et économique autant que dans le domaine de l'énergie. Nous serons sans faiblesse. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens."

"Mes chers compatriotes, a conclu le chef de l'État, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent et nous saurons ensemble y répondre. Je veux vous dire ma détermination à vous protéger sans relâche, protéger nos compatriotes exposés en Ukraine, protéger tous les Français et prendre les décisions qui s'imposeront quant aux conséquences directes et indirectes de cette crise", a rassuré le chef de l'État.

"En ces heures troubles où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses, ne cédons rien de notre unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie. Ces principes nous ont fait et continuent de nous tenir ensemble. Un message de ma part sera prononcé demain au Parlement et je reviendrai vers vous dans les heures qui viennent afin de vous tenir informé de l'évolution de la situation et des décisions que je serai amené à prendre. Vive la République et vive la France !", a ajouté Emmanuel Macron.

Quelques instants avant cette allocution solennelle, l'Élysée a publié une vidéo dans l'laquelle on voyait Emmanuel Macron lors d'un conseil de défense extraordinaire.