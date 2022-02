Guerre en Ukraine : "J'ai rarement vu ça", témoigne un habitant de Kiev

Les bombardements se rapprochent de la capitale ukrainienne ce jeudi 24 février. Vladimir Poutine a lancé dans la nuit les premières opérations militaires en Ukraine, indignant unanimement la communauté internationale.

Face à cette situation extrêmement tendue, les habitants de Kiev tentent de s'organiser. "Ce matin, je suis allé dans l'épicerie, c'était de la folie", a témoigné Oleg au micro de l'envoyé spécial de RTL Morad Djabari. "Il n'y avait déjà plus de pain, plus de gâteaux, plus de fruits, des rayons vides, j'ai rarement vu ça", a-t-il ajouté.

La mairie fait déjà état de six morts, alors que d'autres frappes ont eu lieu à 25 kilomètres de la ville et que les forces russes ont effectué une percée dans la région de Kiev. Pour fuir les bombardements imminents, la population tente aussi de quitter la capitale par la route, ce qui crée d'énormes bouchons à la sortie de la ville.