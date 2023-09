Glaciers suisses en danger : cette improbable solution imaginée par les autorités pour les protéger

Des glaciers dans un état alarmant et une classe politique suisse qui cherche, à tout prix, des solutions. Depuis 2021, les glaciers des Alpes suisses ont reculé de 10%. Vendredi 29 septembre, au micro de RTL, le correspondant en France du quotidien suisse Blick, Richard Werly, a même évoqué l'une des solutions envisagée par les autorités pour préserver les glaciers.

"Il y a eu plusieurs tentatives de couvrir des glaciers avec des bâches pour bloquer les rayons du soleil. Des bâches thermiques qui ne diffusent pas la chaleur à l'intérieur. Je crois que c'est moyennement concluant", explique-t-il. Et pour cause, après deux années particulièrement chaudes et sèches, les glaciers sont dans un état alarmant. Cette solution bien que finalement inefficace pour sauver les glaciers "permet de contenir un certain nombre de conséquences du réchauffement", ajoute le journaliste suisse.

Une situation que le correspondant rapproche à celles des îles du Pacifique. Quand ces états insulaires "voient le réchauffement parce que la mer monte, la Suisse et les pays de montagne, eux, "voient le réchauffement parce qu'il n'y a plus de neige ou parce que les glaciers tombent".

"Les politiques sont obligés d'agir"

Comme pour ces pays insulaires, la Suisse voit une partie de son économique être menacée. "Pour les gens qui ont investi depuis des années dans l'économie des sports d'hiver tout est en train d'être bouleversé. On est en train de s'apercevoir que l'on a bétonné ces montagnes, que l'on a puisé dans des ressources et que l'on va se retrouver avec des montagnes qui seront des déserts avec du béton", analyse Richard Werly.

En ce qui concerne la solution des "bâches", le journaliste helvète l'analyse assez simplement. "Les politiques sont obligés [d'agir]. De toute manière, ils sont rattrapés par la patrouille climatique, si l'on peut dire. Ils n'ont pas d'autres choix."