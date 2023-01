Le prince Harry ira-t-il au couronnement de son père, Charles III ?

Les princes William, Harry et Charles avec la duchesse de Sussex, le 11 mars 2019

Le prince Harry n'est pas tendre avec la couronne britannique. En multipliant les révélations sur son histoire familiale dans les médias, le duc de Sussex poursuit son détachement progressif du royaume et de son rôle de prince. Depuis qu'il a renoncé à ses engagements publics, Harry et son épouse Meghan Markle vivent aux États-Unis. On ne les a depuis vus aux côtés des autres membres de la famille royale qu'en de rares occasions, comme aux enterrements respectifs de Phillip ou de la reine Elizabeth II.

Sera-t-il présent au couronnement de son père ? Devenu le roi Charles III à la mort de sa mère Elizabeth II, le paternel royal d'Harry se fera officiellement introniser le 6 mai prochain à l'abbaye de Westminster. Avant son interview sur la chaîne britannique ITV, les intentions du fils du roi n'étaient pas connues. En pleine promotion de son livre le Suppléant, le duc de Sussex a enfin répondu à la question que tout le monde se pose.

"Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver d’ici là. Mais la porte est toujours ouverte, la balle est dans leur camp.", a-t-il confié au journaliste Tom Bradby devant les caméras. Il a également précisé qu'il aurait "beaucoup à discuter et j’espère vraiment qu’ils sont prêts à s’asseoir et à en parler".

Il semblerait qu'il ne soit pas encore capable de se prononcer une bonne fois pour toutes. Au contraire, il attendrait un geste de réconciliation de la part de sa famille, alors que la publication de ses mémoires fait davantage office d'un nouveau coup porté à l'image de la famille royale.



