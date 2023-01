Harry et William : avant la brouille des dernières années, deux frères proches et soudés

Dans ses mémoires, Le Suppléant, publiées ce mardi 10 janvier, le prince Harry dresse un portrait peu flatteur de son frère William. Mais si ces dernières années la relation entre les deux frères s'est dégradée, ils ont pourtant été très proches auparavant.

Brouillés, en froid, incapables de se parler. Voilà où en sont aujourd’hui les relations entre Harry et son frère. Le Suppléant démarre d’ailleurs par cette scène glaçante : quelques heures avant les obsèques du prince Philip, Harry a rendez-vous avec son frère et son père dans un jardin à l’abri des regards pour une énième tentative de dialogue.

Mais très vite le ton monte entre les deux frères. Charles, leur père, doit s’interposer : "Ça suffit, s’il vous plaît les garçons, ne faites pas de mes dernières années un calvaire". Harry est triste et en colère de voir que personne ne comprend pourquoi il a quitté la famille royale et le Royaume-Uni. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il a écrit Le Suppléant.

Harold et Willy complices...

Le livre nous apprend que William appelle son frère "Harold". Pour Harry, le futur Roi, c’est "Willy". Deux garçons qui ont été proches avant l’éloignement de ces dernières années. Ils ont bien sûr traversé ensemble le deuil après la mort de leur mère, même si Harry révèle dans son livre qu’ils ont eu beaucoup de mal à en parler ensemble.

Dans Le Suppléant, Harry révèle qu’en 2007 ils sont à Paris pour la Coupe du monde de rugby. Les deux frères décident de parcourir, en voiture, le même trajet que celui de leur mère, le jour de sa mort. Harry l’avait déjà fait deux fois, avec son chauffeur : à 110km/h sous le Pont de l’Alma. Cette fois-ci, il est avec William. Et c’est la première fois, 10 ans après la mort de leur mère, qu’ils discutent tous les deux des circonstances de l’accident. Ils ont souhaité demander la réouverture de l’enquête qui avait incriminé le chauffeur, ivre, et pas les paparazzi. "Mais les hautes instances nous en ont dissuadé", écrit Harry page 192.

Autre signe de leur complicité : en 2010, les deux frères sont allés au Lesotho ensemble, visiter des écoles, rencontrer des enfants malades du Sida. Lorsque le Palais a annoncé le mariage de Kate et William, Harry était sincèrement heureux pour eux ; il apprécie beaucoup sa belle-sœur. Il s’est réjoui de la naissance de ses neveux et de sa nièce…

... avant la rupture

Mais petit à petit, les choses se sont gâtées. Le paroxysme est atteint lors des préparatifs de son mariage avec Meghan en mai 2018. Dans Le Suppléant, Harry raconte un coup de fil entre Kate et sa future belle-sœur pour une histoire d’ourlet et de couturier pour les enfants d’honneur, quatre jours avant la cérémonie. Kate est très agressive envers Meghan, le ton monte et la fiancée de Harry se met à pleurer. Kate s’excuse le lendemain.

Autre événement qui tend les relations entre les deux frères : William n’a pas apprécié que son frère puisse se marier en gardant sa barbe. En 2011, lorsqu’il a épousé Kate, la Reine le lui avait interdit. Sept ans plus tard, elle a accepté pour Harry. Harry qui ne comprend pas non plus pourquoi William hésite beaucoup à participer au dernier dîner prévu avant le mariage de son frère. Tout est sujet à tension et polémiques.

Deux rencontres au sommet, à quatre, entre les deux couples se déroulent au printemps 2018 puis en décembre 2018, raconte Harry dans Le Suppléant. Mais en avril 2019, la rupture est consommée entre les Fab Four, jusqu’à cette dispute entre William et Harry racontée dans le livre : la colère explose, William pousse Harry, qui finit par terre, dans la gamelle du chien.

