Harry et Meghan ont fait leur dernière apparition avant le "Megxit"

publié le 10/03/2020 à 01:19

À la fin du mois, le prince Harry et Meghan Markle entameront officiellement leur nouvelle vie au Canada. Ils ne pourront plus utiliser leurs titres d'altesses royales et devront subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Mais au moins, ils seront dégagés de leurs obligations : c'est ce qu'ils voulaient.

Le duc et la duchesse de Sussex étaient ce lundi 9 mars aux côtés de la reine, du prince Charles, de William et de Kate, à Westminster, pour la messe donnée à l'occasion de la journée du Commonwealth.

Les drapeaux des différentes nations du Commonwealth ont été hissés sur la place du Parlement. À quelques mètres de là, face à l'entrée de Westminster Abbey, des barrières de sécurité ont été dressées pour l'arriver des participants à la cérémonie. C'est là que se sont amassés les curieux pour voir le défilé des personnalités.

Parmi les spectateurs, des fans du prince Harry et Meghan Markle sont venus soutenir le couple à l'occasion de sa dernière représentation comme membre de la famille royale. Marine, une Française, s'était positionnée juste en face de l'entrée : "J'ai envie de dire 'oh my god'. Je suis super émue en fait. On voit les voitures arriver et d'un seul coup deux personnes qui sortent dont Meghan en vert, donc c'est vrai qu'on la voit très bien. Et Harry qui est très grand, charismatique aussi. C'était super de les voir."