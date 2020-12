publié le 09/12/2020 à 06:43

On va parler cinéma à défaut de pouvoir y aller ! Avec cette question : le cinéma en salle est-il en danger ? C'est une question qui agite sérieusement Hollywood en ce moment, à cause d'une décision polémique de Warner Bros.

Le célèbre studio a fait cette annonce choc la semaine dernière : il sortira tout son catalogue 2021 sur sa plateforme de streaming HBO Max, à commencer par le très attendu Wonder Woman 1984 avec l'excellente Gal Gadot. Le film sortira le jour de Noël dans les salles et sur HBO Max. Il y a aussi plusieurs grosses productions qui sont attendues comme Dune avec Timothée Chalamet ou Godzilla contre Kong.

Forcément, Hollywood est en émoi car on ne peut pas s’empêcher de se demander : est-ce le premier pas vers la fin des salles de cinéma ? Le réalisateur Christopher Nolan a pris la tête de la révolte. Christopher Nolan, c’est plusieurs Batman, Interstellar ou Dunkerque, et récemment Tenet distribué par Warner Bros. Il parle d'un "non-sens économique" et désigne HBO Max comme "la pire plateforme de streaming".

Une décision polémique liée à l'épidémie. Beaucoup de salles ont fermé aux États-Unis et celles qui sont ouvertes (environ la moitié) souffrent. Je parlais à l’instant du dernier film de Christopher Nolan : il a coûté 200 millions de dollars et en a rapporté le quart dans les salles. Et comme les studios ne savent pas quand on peut espérer un retour à la normale, ils cherchent un nouveau modèle.

La stratégie des abonnements internet

Ce qu’il faut savoir, c’est que derrière Warner, il y a le grand groupe de télécommunication américain : ATT. Son but c’est de vendre des abonnements téléphone et internet. HBO Max est un argument de poids, puisque avec votre abonnement ATT, vous avez HBO MAX (gratuitement ou avec un supplément selon les formules).

En clair, si vous voulez voir Wonder Woman 84 ou Godzilla contre Kong sans aller au cinéma, vous être incité à prendre l’abonnement internet adéquat. Pour vous donner une idée du rapport de force actuel, la division internet de ATT fait trois fois plus de profits que le département cinéma.

Ce que craignent les professionnels du cinéma, c’est que cette méthode fonctionne à long terme. La Warner aurait pu adopter une stratégie moins agressive adaptée à cette période particulière. Au lieu de ça, elle lance une révolution : on sacrifie des millions de recettes au box-office pour stimuler la plateforme de diffusion et ses abonnements internet.

Et ça peut matcher : l'abonnement est à 15 dollars par mois. Pour une famille avec deux enfants, une sortie au cinéma coûte environ 50 dollars. Le calcul va être vite fait, en période de Covid-19, mais après ? Est-ce que ces personnes retourneront dans les salles ? Précisons que pour l'instant cette décision ne concerne que les États-Unis.