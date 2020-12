publié le 08/12/2020 à 07:06

Le gouvernement se trouve face à un dilemme. Afin d'amorcer le déconfinement, Emmanuel Macron avait fixé un objectif, celui de passer sous la barre de 5.000 nouveaux cas quotidiens d'ici le 15 décembre, seuil auquel l'épidémie serait gérable. Petit bémol, les courbes ne descendent pas assez rapidement, elles semblent même stagner.

On est alors en droit de se demander ce qu'il adviendra des allègements prévus pour le 15 décembre, les cinémas et théâtres devaient notamment rouvrir leurs portes. Cette décision est aujourd'hui compromise. Loïc Bonnet, directeur du théâtre de l’Ouest à Rouen, invité sur RTL, reste dans l'incompréhension. "L'argument sanitaire ne tient pas", assure-t-il.

"C'est plus dangereux et c'est plus contaminant d'aller dans une réunion de famille à 6 personnes, où vous allez rester cinq heures, vous allez vous faire des embrassades. (…) C'est plus dangereux de fêter Noël aujourd'hui à 8 ou 10 personnes que d'aller dans un théâtre pendant 1h30 voir un spectacle", clame Loïc Bonnet.