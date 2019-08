publié le 30/08/2019 à 09:51

C'est un titre que beaucoup d'Américains fredonnent depuis le printemps. Même Barack Obama l'a choisie dans la liste de ses chansons de l'été. Elle dit beaucoup de l'année 2019 : elle s'appelle "Old Town Road". "Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride 'til I can't no more...", c'est-à-dire "je vais prendre mon cheval sur la route du vieux village, je vais le chevaucher tant que je ne le pourrai plus..."

C'est un titre country, mais le chanteur s'appelle Little Nas X. Il a vingt ans. Les Américains ont découvert au printemps ce rappeur noir venu d'Atlanta en Géorgie, dans le sud des États-Unis. Il chante un titre écouté plus d'un milliard de fois sur la plateforme Spotify.

Il est resté 19 semaines à la tête du classement Billboard, l'équivalent américain du Top 50. Depuis que ce classement a été créé en 1958, jamais un titre n'était resté aussi longtemps numéro 1. Cela veut dire que "Old Town Road" a été numéro 1 plus longtemps que "Despacito", "I Will Always Love You" de Whitney Houston, etc. Il est resté deux fois plus longtemps numéro 1 que "Hello" de Adèle et "Happy" de Pharrell Williams.

Son succès n'est pas parti grâce la radio, mais grâce à une application d'échange de vidéos, "TikTok", qui cartonne chez les jeunes. Les internautes se filmaient avec des chapeaux de cow-boys dansant sur "Old Town Road". C'est une très bonne chanson, qui reste dans la tête toute la journée, mais ce titre est formidable parce qu'il rassemble deux Amériques qui trop souvent ne se parlent pas.

Un titre inclassable et rassembleur

Tout est parti d'une polémique au printemps lorsque Billboard a décidé de retirer cette nouvelle chanson du classement des titres country pour la mettre uniquement dans le classement RnB/Hip hop. Beaucoup d'amateurs de country qui aimaient déjà la chanson ont protesté, d'autant que la version qui cartonne est un remix du titre par Lil Nas X et un chanteur très connu, Billy Ray Cyrus, le père de Miley Cyrus.

Cet "Old Town Road" ne rentre pas dans les cases de l'industrie musicale et dans les cases de l'Amérique de 2019. C'est un rappeur noir, homosexuel, du sud des États-Unis, un ancien État esclavagiste, qui signe une chanson country, c'est-à-dire la musique des Blancs, du Sud. Il rassemble l'Amérique noire et l'Amérique blanche, l'Amérique des villes, où il a grandi, et l'Amérique rurale, et en simplifiant à gros trait, une Amérique de gauche et une Amérique de droite, qui peinent à cohabiter dans une société qui fonctionne de plus en plus de façon tribale.

On parle souvent de guerre culturelle alimentée à des fins politiques. Que ces deux Amériques qui ne se parlent guère, se méfient l'une de l'autre, ait passé tout l'été à chanter cet "Old Town Road", cette "route du vieux village", c'est plutôt rassurant.