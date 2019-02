Whitney Houston : "Le pire démon, c'est moi-même"

publié le 17/11/2018 à 14:30

Whitney Houston n'a jamais été libre. Enfant, sa mère décida un jour qu'elle serait chanteuse. Adolescente, son père prit en mains sa carrière. Puis la pire des conseillères, la drogue finit par l'emprisonner... La nuit de la célébrité et des illusions se referma alors inexorablement sur la plus lumineuse des divas de la pop.



Whitney Elizabeth Houston est née à Newark, pas très loin de New York, dans une famille habitée par la musique. Son père John, est un ancien chauffeur de camions reconverti dans la production artistique, celles des nouvelles étoiles noires de la soul music. Sa mère, Cissy, est chanteuse.Elle dirige le chœur gospell de l'église baptiste de New Hope...

En ce début des années 80, Whitney Houston a seize ans et court les cachets...Choriste remplaçante pour Jermaine Jackson ou les Neville Brothers, et mannequin photo qui fait la couverture de revues pour adolescentes... Le président des disques Arista, Clive Davis, a flashé sur cette adolescente sans maquillage et dénuée de sophistication. Le vieux gourou de la chanson US, qui a découvert Santana et Janis Joplin, sait qu'il tient là une révélation. Mais il va prendre son temps pour fabriquer une idole universelle, qui plaira à tout le monde.

Ni trop blanche, ni trop noire, c'est ce personnage que le patron d'Arista veut voir émerger. Pas question qu'elle soit une star noire, réservée à un seul public. "Surtout ne pas créer un James Brown féminin" c'est le mot d'ordre de la maison de disques..Whitney Houston sera donc une nouvelle Maria Careh ou une digne héritière de Barbra Streisand.



A 19 ans, la créature Whitney fait sa première télévision. Elle se retrouve aussitôt en pleine lumière. La marijuana, la cocaïne et un jour le crack seront désormais les compagnons d'infortune de Whitney Houston.Tout le monde ferme les yeux sur cette addiction qui ne serait au fond que récréative, habituelle et presque banale dans le showbiz. Seule la présence de Robyn Crawford, une amie d'enfance, permet à Whitney de modérer ses mauvais penchants...Elles se sont connues quand elles avaient une quinzaine d'années, sur les bancs de l'école. Robyn, un peu plus âgée et plus costaud que Whitney, a toujours joué les anges protecteurs...Rassurante conseillère, bientôt seul repère affectif, seule personne en qui elle peut avoir confiance.



Whitney Houston est en haut de l'affiche mais le doute, en elle, n'a jamais été aussi fort. Musicalement, il lui arrive de vouloir retourner aux sources du gospel et de la soul. Mais ce sont toujours des mélodies pop qu'on lui réserve. Elle rêve aussi d'écrire elle-même ses chansons, comme le font Madonna ou Janet Jackson. On lui rétorque que ça n'est pas pour elle. Seule sa voix compte.