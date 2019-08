et AFP

publié le 23/08/2019 à 11:44

Je marche seul, Au bout de mes rêves, Bonne idée, Là-bas, Je te donne... Tous les tubes de Jean-Jacques Goldman sont désormais disponibles sur les plateformes musicales comme Deezer ou Spotify, ont-elles annoncé ce vendredi 23 août. "C'est officiel depuis cette nuit à minuit (...) Jean-Jacques Goldman est disponible en streaming", a indiqué un porte-parole de Spotify.

"Nous sommes ravis de pouvoir faire profiter du catalogue de Jean-Jacques Goldman à nos 232 millions d'utilisateurs dans le monde. Il y a une réelle demande de la part de nos utilisateurs", s'est félicité Antoine Monin, directeur des relations artistes et labels chez Spotify France. "L'impressionnante discographie de Jean-Jacques Goldman est enfin sur Deezer", s'est réjoui de son côté la plateforme française sur son compte Twitter.

Le très populaire compositeur et interprète, très engagé pour la défense du droit d'auteur, faisait partie des irréductibles qui refusaient jusqu'alors d'apparaître sur les plateformes de streaming. Francis Cabrel avait lui aussi fait son apparition tardivement sur ces sites, en 2017. Avant de se laisser convaincre, ce dernier expliquait au journal Metro : "C’est une merveilleuse idée dans laquelle les artistes sont complètement floués. Je préfère attendre que la dignité soit rendue aux créateurs. Pour l’instant, je trouve que cette solution déconsidère la chose créée".

Jean-Jacques Goldman, lui, ne s'est jamais exprimé sur le sujet. Jusqu'ici, il avait simplement autorisé la mise à disposition sur ces plateformes de l'intégralité des albums et best-of enregistrés par les Enfoirés, rappelait Capital en 2017.



Depuis des années, cette figure de la chanson française reste loin des projecteurs. Sa dernière (et très brève) apparition remonte à décembre 2018 dans un clip de son ami Patrick Fiori. Le chanteur discret et comptant parmi les personnalités préférées des Français vit à Londres depuis plusieurs années. L'auteur de Comme toi et de Il suffira d'un signe n'a sorti aucun album depuis 2001 même s'il a écrit plusieurs chansons pour d'autres artistes.

Quelle est votre chanson préférée de Jean-Jacques Goldmann ? Quand la musique est bonne

Envole-moi

Bonne idée

Je marche seul

Là-bas

Je te donne

Au bout de mes rêves

Tournent les violons

La vie par procuration

Autre