publié le 28/08/2019 à 18:02

Plus que quelques jours avant la rentrée scolaire pour les élèves français. Aux États-Unis, elle a eu lieu mi-août dans une majorité d'États. Un jour spécial pour les enfants, et particulièrement pour Conner qui s'est trouvé un ami.

L'enfant autiste était très impatient à l'idée de son premier jour de classe à l'école primaire Minneha, à Wichita dans le Kansas, relate CNN. Il décide de prendre le bus scolaire, sans sa mère, et arrive donc très en avance. Devant toute l'agitation, Conner panique et se met à pleurer dans un coin. "Il était submergé et il est très émotif. Les larmes viennent quand il est heureux et quand il est triste", confie sa mère, April Cites.

Christian, un autre petit garçon de 8 ans, l'aperçoit et va lui porter secours. Il attrape sa main, l'accompagne devant la porte d'entrée, puis attend que la cloche sonne pour rentrer avec lui à l'intérieur de l'école. La mère de Christian, Courtney Moore, immortalise la scène et la poste alors sur les réseaux sociaux. "C'est un honneur d'élever un enfant si affectueux et compatissant !", écrit-elle.

Ils sont depuis inséparables

"Il m'a trouvé et m'a tenu la main et mes larmes de tristesse se sont transformées en larmes de joie", affirme Conner à CNN. Lorsque sa mère a été mise au courant de la scène, elle aussi a été très émue. "Je crains tous les jours que quelqu'un se moque de lui parce qu'il ne parle pas correctement, ou parce qu'il ne reste pas immobile, ou parce qu'il sautille de haut en bas et claque ses mains...", confie-t-elle.

Depuis, les deux garçons sont inséparables. "Il est tellement excité d'avoir un ami", a déclaré la mère de Conner, "Il m'a dit : je l'aime". Pour les deux mamans, cette amitié est une belle leçon de vie.