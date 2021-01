États-Unis : le ministre de la Sécurité intérieure démissionne

et AFP

publié le 12/01/2021 à 02:14

Jusqu'au bout, les démissions de ministres auront ébranlé le mandat de Donald Trump. Le ministre de la sécurité intérieure américain Chad Wolf a démissionné lundi 11 janvier selon un responsable du ministère.



"Je suis triste de franchir ce pas car j'avais l'intention de servir jusqu'à la fin de ce gouvernement", a-t-il écrit dans un courrier destiné à ses équipes. "Mais cette action a été rendue nécessaire par de récents événements, dont les décisions de justice sur la validité de mon autorité", ajoute-t-il sans plus de précisions. En effet, depuis sa prise de poste en août 2020, le Sénat américain n'avait jamais voté pour confirmer Chad Wolf à son poste comme l'impose la Constitution américaine.

Le ministre de la sécurité intérieure démissionne quelques jours après l'invasion du Capitole par des supporters pro-Trump, à Washington, le 6 janvier. Alors que le Congrès votait la certification de Joe Biden comme nouveau président des États-Unis, des centaines de partisans de Donald Trump se sont introduits dans le bâtiment et ont provoqué son évacuation dans le chaos le plus total. Cinq personnes sont d'ailleurs décédées ce jour-là lors des émeutes, dont un policier et une manifestante blessée par un tir de la police.

Depuis ces évènements, les ministres des Transports et de l'Éducation de Donald Trump ont démissionné pour marquer leur indignation face à la violence des manifestants. "Notre pays a vécu un événement traumatisant, totalement évitable (...) qui m'a tellement troublée que je ne peux pas l'ignorer", avait notamment justifié la première ministre dans un communiqué.