États-Unis : la vaccination sera obligatoire pour les militaires "d'ici mi-septembre"

"D'ici mi-septembre", la vaccination contre le coronavirus deviendra obligatoire pour tous les membres des forces armées américaines, a annoncé lundi le ministre américain de la Défense. Une décision "fortement soutenue" par le président Joe Biden.

Dans une note adressée aux employés du Pentagone, Lloyd Austin indique qu'il demandera à Joe Biden d'approuver formellement cette décision d'ici cinq semaines, à moins que le vaccin de Pfizer-BioNTech n'obtienne avant l'autorisation complète de l'agence américaine des médicaments, la FDA.

L'autorisation pourrait intervenir au début du mois de septembre, selon certains responsables. Les vaccins anti-Covid n'ayant jusqu'ici reçu qu'une autorisation d'urgence de la part de la FDA, le Pentagone n'avait pas imposé la vaccination à ses troupes, comme il le fait pour d'autres vaccins. En effet, une telle mesure aurait ouvert la porte à des recours judiciaires, sauf si le président démocrate était intervenu et aurait décidé d'une dérogation.

Si la FDA ne donne pas d'autorisation complète au Pfizer, ou tout autre remède en cours d'utilisation aux États-Unis, d'ici mi-septembre, le ministre de la Défense a assuré qu'il demanderait une dérogation à Joe Biden.

Les vaccins protègent nos hommes et femmes Mike Rogers - Membre de la commission des forces armées

Dans un communiqué diffusé lundi, le président américain a affirmé qu'il partageait avec son ministre de la Défense "un engagement immuable pour s'assurer que nos troupes aient tous les outils nécessaires afin d'effectuer leur travail aussi sûrement que possible". Aujourd'hui, 73% des 1,4 million de soldats d'active ont au moins reçu une injection. Toutefois, en ajoutant les 1,1 million de soldats de réserve, ce taux descend à 56%, tandis que le chiffre au sein de la population américaine est désormais de 58,8%.

"Les vaccins protègent nos hommes et femmes (des forces armées), dont beaucoup doivent vivre dans des lieux étroits et bondés", a souligné Mike Rogers, membre de la commission des forces armées et élu républicain à la Chambre des représentants. Actuellement, les membres des forces armées américaines ont l'obligation d'avoir reçu 17 vaccins contre diverses maladies, tous les remèdes ayant été approuvés par la FDA.

Fin juillet, Joe Biden avait demandé à l'armée de réfléchir à "comment et quand" ajouter le vaccin contre le Covid-19 à la liste des vaccins obligatoires pour les troupes. Au même moment, la Maison Blanche avait fait annoncé que des millions d'employés fédéraux devraient soit être vaccinés, soit se plier à une série de contraintes.

50,2% des Américains sont totalement vaccinés

50,2%, soit plus de la moitié de la population américaine est désormais entièrement vaccinée contre le coronavirus, ont annoncé les autorités sanitaires des États-Unis. Depuis plusieurs semaines, le pays subit une flambée de nouveaux cas en raison de la propagation du variant Delta.



En effet, dès sa prise de fonctions, l'administration Biden a mené une importante campagne de vaccination. Néanmoins, après un pic début avril, le rythme des injections quotidiennes a considérablement baissé.



L'objectif fixé par le président démocrate d'avoir au moins 70% d'adultes ayant au moins reçu une injection n'a finalement été atteint qu'en début de semaine dernière, avec près d'un mois de retard. Toutefois, le nombre de vaccinations a légèrement rebondi depuis début juillet.