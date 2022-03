États-Unis : huit morts et 60 blessés en un week-end, lors de fusillades

Les violences armées au plus fort outre-Atlantique. Selon un relevé réalisé par plusieurs médias américains, à commencer par CNN, une dizaine de fusillades ont fait au moins huit morts et soixante blessés, entre les 18 et 20 mars dernier. L'un des bilans humain parmi les plus lourds sur ces deux dernières années, estiment nos confrères.

De l'Arkansas (centre-est du pays), à l'état de Virginie (nord-est), au moins 107 fusillades auraient eu lieu depuis le 1er janvier 2022, selon l'observatoire de la violence armée Gun Violence Archive.

Dernier drame en date, samedi 19 mars, lors d'un salon automobile à Dumas (Arkansas) où une personne a été tuée par balles et 27 autres ont été blessées. Le pire bilan en termes de blessures depuis 2019. Quelques heures plus tard, en Caroline du Nord, une fusillade a causé la mort de trois personnes dans un hôtel de Fayetteville. Selon les enquêteurs, "la fusillade n'était pas aléatoire".

Le port d'armes à feu, un sujet éminemment politique dans le pays

Cette recrudescence de violence intervient alors même que le gouvernement de Joe Biden tente de légiférer sur le port d'arme. Un principe constitutionnel aux États-Unis. Pour autant, l'actuel président des États-Unis doit faire face à la puissante National Rifle Association (NRA), qui défend bec et ongle le droit de posséder et de porter des armes.

Dans le même temps, au moins sept États à travers le pays ont adopté des mesures favorisant ce droit constitutionnel. Certaines lois permettant aux citoyens de porter, en toute légalité, des armes dissimulées, en public, sans entraînement au maniement des armes, ni permis, rapportent nos confrères américains.