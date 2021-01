États-Unis : faut-il craindre de nouvelles violences des pro-Trump le 20 janvier ?

publié le 13/01/2021 à 16:55

L'investiture de Joe Biden pourrait-elle être le théâtre d'une nouvelle journée sous haute tension à Washington ? Des partisans pro-Trump appellent en effet à la violence contre des membres du nouveau cabinet démocrate, le 20 janvier prochain, sur la messagerie Telegram. Des conversations cryptées où, selon NBC News, ces "extrémistes" partageraient des recettes de fabrication de bombes artisanales, et prodigueraient des conseils sur la dissimulation et l'utilisation d'armes.

Librement hébergés depuis plusieurs mois par l'application basée à Dubaï, le volume de ces échanges aurait considérablement augmenté depuis que ces militants, décrits comme des "fascistes" et des "suprémacistes blancs", auraient été bannis des autres plateformes depuis les émeutes du Capitole. S'y trouveraient, toujours selon le media américain, un "manuel militaire", des incitations à "tirer sur les politiciens" et des encouragements à la "lutte armée". Des militants d'extrême-droite y appellerait encore à s'armer en prévision d'un "round 2".

Des informations qui nourrissent les craintes de nouveaux débordements d'ici la fin de mandat du président républicain. Selon des médias américains, un document interne de la police fédérale américaine (FBI) prévient que des partisans armés du président républicain pourraient participer à des manifestations dans les 50 Etats américains entre ce week-end et le 20 janvier.