Le président américain Donald Trump et la Première dame Melania Trump quittent Marine One à leur retour à la Maison Blanche, le 31 décembre 2020.

et AFP

publié le 12/01/2021 à 16:05

"Ne vous y trompez pas, je condamne absolument les violences qui ont eu lieu au Capitole. La violence n'est jamais acceptable", a affirmé la First Lady, lundi 11 janvier, après les attaques de manifestants pro-Trump visant le siège du pouvoir législatif américain mercredi dernier. Melania Trump a également rapporté qu'elle était la cible d'"attaques" et de pression.

"C’est encourageant de voir que tant de gens se sont enthousiasmés et passionnés pour une élection, mais nous ne pouvons accepter que cette passion se transforme en violence. Notre voie à suivre consiste à nous rassembler, à trouver nos points communs et à être les personnes gentilles et fortes", a-t-elle écrit dans une lettre postée sur le site de la Maison-Blanche.

Dans cette correspondance, Melania Trump n'a pas évoqué explicitement que ces violences ont été perpétrées par des partisans de son époux ou reconnu la responsabilité de ce dernier.

Une réaction particulièrement attendue

La Première dame a par ailleurs dénoncé les "ragots salaces", les "attaques personnelles" et les "accusations trompeuses" la visant. "Aujourd'hui, il doit uniquement être question de guérir notre pays et il ne doit pas être utilisé à des fins personnelles", a-t-elle ajouté. Aucune précision sur l'identité des auteurs de ces insultes ou leurs motivations n'a été dévoilée.

La réaction de Melania Trump était particulièrement attendue alors que celle-ci était restée silencieuse après les violences qui ont semé le trouble au Capitole. Ces émeutes ont fait cinq victimes et ont suscité une vague d'indignation même au sein du parti républicain dont de nombreux membres ont dénoncé la position du milliardaire à la Maison Blanche.

Dans une vidéo devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux, Arnold Schwarzenegger, né en Autriche en 1947, a comparé l'assaut des manifestants pro-Trump contre le siège du Congrès à la "Nuit de Cristal" en Allemagne. L'acteur a même qualifié Donald Trump de "pire président" de l'Histoire des États-Unis.