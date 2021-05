États-Unis : faire les courses sans masque est désormais possible

publié le 15/05/2021 à 01:55

Dans le sillage des recommandations des autorités sanitaires, plusieurs entreprises américaines, dont le numéro 1 de la grande distribution Walmart, ont annoncé lever l'obligation pour leurs employés et clients de porter le masque, si ces personnes sont entièrement vaccinées contre la Covid-19. C'est le cas aujourd'hui de 35% de la population, soit 117 millions de personnes.



"À partir d'aujourd'hui, les clients et membres vaccinés pourront faire leurs achats sans masque", écrit vendredi 14 mai le groupe Walmart, précisant que les masques resteraient obligatoires dans les villes ou territoires continuant d'en exiger le port. Les magasins d'alimentation Trader Joe's ont également mis à jour leurs consignes et n'obligent plus les clients vaccinés à se couvrir le visage, selon leur site internet.

À Las Vegas, la capitale américaine de la roulette et des machines à sous, les casinos Wynn Las Vegas et Encore "vont faire savoir aux invités qu'ils ne sont plus obligés de porter un masque s'ils sont pleinement vaccinés et doivent continuer à en porter un s'ils ne le sont pas", a indiqué la maison mère Wynn dans un communiqué.

Comment savoir qui est vacciné ?

En revanche, de nombreuses autres entreprises telles que les pharmacies Walgreens et CVS, la chaîne de vêtements Gap, le géant de l'automobile General Motors ou encore les magasins de bricolage Home Depot, se sont montrées plus prudentes et maintiennent pour l'heure l'obligation de porter le masque.

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique des Etats-Unis, ont affirmé jeudi que toute personne complètement vaccinée pouvait désormais participer à des activités en intérieur et en extérieur sans porter de masque ni respecter la distanciation physique.



"Les recommandations des CDC entraînent de la confusion", s'est plaint le syndicat des travailleurs de la distribution UFCW. Les "travailleurs essentiels sont fréquemment exposés à des individus qui ne sont pas vaccinés et refusent de porter des masques (...) Sont-ils supposés devenir les policiers de la vaccination ?" "Comment allons-nous savoir qui est vacciné et qui ne l'est pas ? On ne saura pas", abonde Jennifer Nuzzo, épidémiologiste à l'Université Johns Hopkins. Aux Etats-Unis, un "passeport sanitaire" national a en effet clairement été écarté.