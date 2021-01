États-Unis : quand Walmart et Amazon s'improvisent centres de vaccination

publié le 25/01/2021 à 09:47

Tandis que la France et l'Europe sont engluées dans une campagne poussive de vaccination contre la Covid-19, l'Amérique s'apprête à emprunter une voie originale, la vaccination en supermarché, avec le N°1 mondial de la grande distribution : Walmart.

L'idée est de profiter de ses 5.000 points de vente sur le territoire, supermarchés, magasins de proximité et pharmacies que possède le groupe dans les centres commerciaux, pour accélérer l'immunisation de la population. Particulièrement dans les zones reculées où il n'y a pas forcément de dispensaires mais où les habitants se rendent au magasin pour s'approvisionner. Les États-Unis souffrent en effet du problème inverse de l'Europe, il y a des vaccins en stock mais on ne les utilise pas assez faute de logistique suffisante. Seules 19 millions de doses ont été administrées, il en reste autant dans les armoires. Une situation que l'administration Biden attribue à ses prédécesseurs, et veut corriger sans délai.



Walmart c'est le spécialiste de la logistique, avec l'acheminement et le stockage, y compris la réfrigération, de milliers de références sur le territoire américain. Il a donc un savoir-faire, d'autant plus utile que le vaccin lui-même doit être livré à flux tendu, compte tenu du faible nombre de jours où il peut être stocké à températures normales. Walmart a d'ores et déjà commencé à vacciner des professionnels de santé dans l'Arkansas, l'État américain duquel l'entreprise est originaire, et au Nouveau-Mexique, et projette d'étendre l'opération à bon nombre d'États du Sud du pays.

Les ventes en ligne de Walmart ont progressé de 70% en 2020

Amazon, le géant du commerce en ligne, a lui aussi ouvert un centre de vaccination à Seattle, la ville où se trouve son siège, et veut développer cela. Comme Walmart, Amazon propose d'utiliser son expérience et ses infrastructures de logistique, il possède une centaine de gigantesques entrepôts aux États-Unis. Walmart et Amazon sont capables l'un et l'autre de livrer des millions de références dans la journée sur une bonne partie du territoire.



Pour les deux géants, il y a bien sûr une dimension de communication et un geste politique vis-à-vis de la nouvelle présidence Biden. Mais Walmart et Amazon ont également un intérêt à vacciner rapidement leurs propres salariés. Ce sont les deux premiers employeurs du pays, avec plus d'un million de personnes pour Walmart. En France, pas sûr que Carrefour ou Auchan fassent de même. Tout d'abord parce qu'on va manquer de produits et ensuite, parce que Carrefour et Auchan ne possèdent pas de pharmacie. Enfin, ils ont beaucoup moins développé la logistique que Walmart et Amazon, parce qu'ils étaient jusqu'ici concentrés sur la vente en magasin, et non pas sur les livraisons à domicile.

De ce point de vue, c'est Walmart qui est une exception en ayant adopté le modèle du e-commerce. La semaine dernière, il annonçait le lancement d'un système de paiement dématérialisé. Il possède un programme de fidélité pour développer les livraisons, très similaire à celui d'Amazon. Il a créé sa Marketplace sur internet, exactement comme Amazon. Il a investi dans le réseau social TikTok et c'est le grand gagnant de la crise sanitaire : ses ventes en ligne ont progressé de 70% en 2020.