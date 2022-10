Espace : une météorite de 200 tonnes s'est écrasée sur Mars, annonce la Nasa

L'atterrisseur InSight a détecté l'impact d'une météorite de 200 tonnes sur Mars, a annoncé la Nasa lors d'une conférence de presse, jeudi 27 octobre. "L'atterrisseur InSight de la Nasa a enregistré un tremblement de terre de magnitude 4 le 24 décembre (2021)", écrit l'agence spatiale dans un communiqué. Ce tremblement de terre était la conséquence d'une météorite, l'une des plus importantes jamais observése sur Mars depuis l'exploration du cosmos par l'agence.

La météorite, qui mesurait entre 5 et 12 mètres, a creusé un cratère d'environ 150 mètres de diamètre et 21 mètres de profondeur, poursuit la Nasa dans son communiqué. Certains débris ont, par ailleurs, été projetés à plus de 37 km. "Il est sans précédent de trouver un nouvel impact de cette taille", a déclaré Ingrid Daubar de l'Université Brown, qui dirige le groupe de travail sur les sciences de l'impact d'InSight. "C'est un moment passionnant de l'histoire géologique", a-t-il affirmé.

Depuis sa venue sur Mars en novembre 2018, InSight a détecté plus de 1.300 séismes, dont plusieurs causés par des impacts de météorites plus petits. Mais celui-ci est le plus important et le premier à avoir généré des ondes de surface, une sorte d'onde sismique qui ondule le long du sommet de la croûte d'une planète.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info