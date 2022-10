La Nasa va annoncer une découverte majeure sur Mars ce jeudi à 20h

La Nasa est sur le point de faire des révélations sur Mars. L'agence spatiale américaine a donné rendez-vous à la presse internationale ce jeudi 27 octobre à 20h (heure française) pour un briefing virtuel durant lequel sera annoncée "une découverte majeure" à propos de la planète rouge.

Aucun détail n'a filtré sur la teneur de la découverte. Tout juste sait-on que ces nouvelles avancées sont basées sur les observations réalisées par l'atterrisseur InSight, qui étudie le coeur de la planète depuis sa surface depuis fin 2018, et le vaisseau Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), qui analyse l'atmosphère, la surface et le sol de Mars en orbite depuis 2006.

La Nasa explique dans un communiqué que de nouvelles images et données collectées par les deux missions ont contribué à la découverte. Des membres des deux équipes expliqueront ce soir comment elles ont collaboré pour confirmer leurs observations. La conférence de presse est à suivre en direct à partir de 20h sur le site de la Nasa ou sur YouTube. Le public pourra poser des questions directement aux chercheurs sur Twitter en utilisant le hashtag #AskNasa.

Après quatre années d'observations, InSight a déjà détecté plus de 1.300 tremblements de terre sur Mars. Ces phénomènes sont intéressants pour les scientifiques car ils peuvent révéler des informations sur la croûte, le manteau et le noyau de la planète. Mais l'engin perd progressivement de la puissance alors que ses panneaux solaires se recouvrent de poussière, comme on peut le voir sur son dernier selfie réalisé en mai. Il doit tirer sa révérence dans les prochains mois.

En orbite autour de Mars depuis plus de 15 ans désormais, la sonde spatiale MRO a révélé de son côté d'importants changements à la surface de Mars, à l'aide de ses caméras, spectromètres et radars, mais aussi des emplacements d'eau liquide et de la glace souterraine.

Le mois dernier, les deux missions avaient déjà fait la démonstration de leur complémentarité dans le cadre de la découverte de la chute d'une météorite sur Mars, d'abord entendue par le sismomètre d'InSight à la surface de la planète, une première, avant que les cratères provoqués par l'impact ne soient retrouvés par MRO.

