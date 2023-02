En 1999, il y avait eu le terrible tremblement de terre d'Izmit, et déjà à l'époque le pouvoir en place avait été très critiqué et balayé, lors des élections qui ont suivi, par le parti d'Erdogan. L'organisation des secours avait été une catastrophe, tout le monde contestait des logements construits sans normes de sécurité strictes, alors qu'il y a quand même sous la Turquie, une faille sismique hyperactive. Les experts avaient prévenu, à l'époque, qu'un tremblement de terre de cette ampleur interviendrait avant 2030. Qu'est-ce que le président Erdogan a fait en vingt ans ?

Le président turc a reconnu des lacunes. Ça leur fait une belle jambe aux turcs qui ont perdu des familles entières, qui se retrouvent dans le froid, sans habitation. Il a quand même eu le culot de dire : "Il est impossible d'être préparé à un désastre pareil". Ça manque de compassion et ça manque de vérité. Ce qui est le plus indécent, c'est que le président turc continue de faire campagne malgré ce drame, il continue à faire de la politique "de caniveau".

Il ne supporte pas les critiques sur la lenteur des secours, l'état des constructions qu'il avait faites bâtir à la va-vite. En représailles, il a fait couper Twitter, et il a déclaré l'état d'urgence, plutôt que l'état de catastrophe naturelle qui lui échapperait.

Erdogan peut-il ne pas être réélu ?

Il était fragilisé avant le drame, il avait beaucoup perdu dans les sondages, mais comme l'opposition est assez désorganisée, il reste quand même le favori. Tout dépend maintenant de la façon dont il va gérer l'après-séisme. Ce qui est sûr, c'est que cette catastrophe va peser, elle va s'ajouter à la situation économique du pays qui connaît une inflation galopante, et à sa dérive autoritaire depuis 2014.

C'est quand même un président qui, il y a dix ans, laissait défiler un million de personnes pour la gay pride, et qui aujourd'hui musèle la presse, bloque Internet, qui a changé la Constitution pour s'octroyer plus de pouvoirs.

Il y a six millions de nouveaux électeurs pour ces élections du mois de mai en Turquie. Ce sont six millions de jeunes. Mais les acteurs économiques sont, en partie, proches du gouvernement, donc on ne sait pas de quel côté la balance va pencher.

