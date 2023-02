En Turquie, en Syrie, le bilan s'est encore alourdi. Les séismes du 6 février ont fait plus de 21.000 morts. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 23 millions d'habitants sont vulnérables après cette catastrophe, notamment parce que les immeubles, même debout, sont fragilisés. À Antioche, l'une des villes turques les plus touchées, les rues et les immeubles sont vides.

Les bâtiments sont restés debout pour la plupart, mais une réplique pourrait les détruire. Les rescapés qui n'ont pas fui la ville vivent dehors, dans le froid, sans électricité. Dans ce quartier, ils se sont rassemblés sous la grande terrasse couverte d'un café. "Les propriétaires du café l'ont ouvert aux gens du quartier. Nos amis des environs ont surmonté leurs peurs pour récupérer ce qu'ils pouvaient chez eux. Aujourd'hui, des dons de nourriture sont arrivés, donc tout va bien", explique Médine, un médecin du quartier.

Les survivants dorment ici sous des couvertures et font du feu. "Quand on a quitté la maison, il pleuvait, il y avait de la boue, il fallait s'abriter", explique Ibrahim. Tous s'entraident en fonction de leurs moyens. "Lorsque les gens sont dans le besoin, mon métier et mes principes m'empêchent de les abandonner", précise Médine. Ils sont une centaine dans le quartier à avoir fait de ce café un abri commun.

À écouter également dans ce journal

