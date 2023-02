Le vote est passé de justesse. Jeudi 9 février, l'Assemblée nationale a refusé le repas à un euro pour tous les étudiants. Quelle proposition démago de la part des socialistes, démago de la part de ceux qui l'ont soutenue, c'est-à-dire la Nupes et le Rassemblement national. Le repas à un euro existe pour les étudiants boursiers et pour les plus précaires, et ça c'est bien normal. Il avait été généralisé en plein Covid pour aider tous ceux qui avaient perdu leur petits jobs d'étudiant. Et ça pouvait se comprendre bien sûr, mais la parenthèse est refermée.

Pourquoi vouloir le généraliser à nouveau ? Qu'est-ce qui justifie que tout le monde en bénéficie ? Comme le dit le député de la majorité Sylvain Maillard, de manière ironique : "Grâce à vous, les enfants de votre ami Bernard Arnault pourront aller au Crous et ne payer qu'un euro". Cette mesure aurait coûté 90 millions d'euros, sans compter que les Crous, les restaurants universitaires, sont déficitaires. Même avec des repas à quatre ou cinq euros, ils ne s'en sortent pas, alors à euro pour tout le monde ! Et puis un repas, ça a un coût. Il y a ceux qui produisent ce qu'il y a dans l'assiette, ceux qui transportent les denrées, ceux qui les transforment, ceux qui les servent. Ça veut dire que leur travail ne vaut rien ?

Encore une fois, ceux qui ont de vraies difficultés financières doivent être aidés. Mais un repas à un euro pour tous les étudiants, c'est de la folie. Faire croire à tous les étudiants que l'on peut manger presque gratuitement, c'est fabriquer de nouvelles générations d'assistés. Non, dans la vie, il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien de magique.

