ÉDITO - Yvelines : le coup de gueule d'Alba Ventura contre ces citadins qui veulent faire la loi

Coup de gueule avec ces citadins qui partent s'installer à la campagne mais qui voudraient faire la loi. Nous sommes dans les Yvelines, à Adainville, en bordure de la forêt de Rambouillet. C'est là qu'un couple de Bretons a eu le projet d'installer une ferme bio avec ses quinze chevaux et ses quinze vaches, des pies noires, des vaches bretonnes menacées de disparition.

Sauf que ça ne plaît pas aux bourgeois écolos parisiens qui se sont acheté de jolies demeures à la campagne et qui ont cru pouvoir s'acheter le silence absolu. Pas de bruit, et alors ? Pas d'odeur non plus. Et donc ils ont fait des procès devant le tribunal administratif et ont perdu. Ils ont même saisi le Conseil d'Etat au nom de la loi visant à protéger le patrimoine sensoriel de la ruralité. Masquer ces odeurs que nos sens délicats ne sauraient tolérer.



Et donc, en désespoir de cause, ils viennent d'adresser une lettre anonyme, courageusement signée les voisins. C'est pratique pour les gendarmes. L'avocat de l'éleveur, Timothée Dufour, l'a publiée sur Twitter. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Que disent les voisins dans cette lettre ?



Ils disent aimer se promener entre prés à foin et prés à chevaux. Cette forme d'agriculture et d'élevage délicate, propre et sereine. À leurs yeux, un retour des vaches représenterait un retour à une ruralité lourde et déplaisante.

On rêve, on a l'impression d'avoir affaire à ces gens qui ont toujours vécu en ville et qui débarquent à la campagne en expliquant à leurs voisins paysans : "Éloignez un peu vos poules-là", "Clouez le bec du coq qui chante quand même à 5h du mat", "Les cloches, c'est vraiment obligatoire ?".



À tous ceux-là, je voudrais leur dire que s'ils peuvent profiter d'une campagne paisible et agréable pour leur douce balade, c'est parce qu'il y a des paysans, des agriculteurs et des éleveurs qui la travaillent cette campagne et ça, ça se respecte.

