Syrie : Erdogan lance la menace d'une intervention militaire terrestre

Crédit : Turkish Presidency / Murat Cetin / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

En revenant du lancement de la Coupe du monde de football au Qatar, le président turque Recep Tayyip Erdogan a émis, ce lundi 21 novembre, la menace d'une escalade contre les forces armées kurdes. Une annonce qui suit le lancement de l'opération "Griffe Épée" par l'aviation turque dimanche 20 novembre, une série de raids aériens contre des positions du PKK et des YPG kurdes dans le nord de l'Irak et de la Syrie.



L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) fait état de 37 morts ce lundi 21 novembre, suite aux raids aériens lancés par Ankara. Dans le même temps, une série de tirs de roquettes venue de Syrie a fait deux morts et trente blessés turcs.

"Il n'est pas question que cette opération soit uniquement limitée à une opération aérienne", a déclaré le chef d'État turque aux journalistes qui l'accompagnaient. Ce dernier a fait état de "consultations" en cours pour décider "de la puissance qui doit être engagée par nos forces terrestres." Recep Tayyip Erdogan a défini son objectif : "Nous ferons payer ceux qui nous dérangent sur notre territoire."

Le président turque menace depuis le mois de mai de lancer une nouvelle opération militaire au nord de la Syrie. L'attentat survenu le 13 novembre 2022 à Istanbul, attribué par Ankara aux combattants kurdes du PKK, a précipité les événements.

