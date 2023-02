ÉDITO - Sécurité routière : le coup de gueule d'Alba Ventura

Coup de gueule ce jeudi 9 février, après la publication des chiffres de la sécurité routière. Huit morts sur dix sur la route sont des hommes. C'est aussi un coup de gueule contre vous les hommes.

Être un homme est un facteur de risque, comme l'alcool, la vitesse, les stupéfiants. On a fait le même constat lorsqu'on a évoqué les accidents mortels à vélo. Je vous avais parlé aussi il y a quelques mois, du comportement des conducteurs de poids lourds, des hommes pour la plupart.

L'an dernier, il y a eu 3.260 morts sur les routes. 78% sont des hommes. Je sais bien que la plupart des livreurs, des artisans en fourgon camionnettes, des taxis, des routiers sont des hommes. Mais c'est quoi votre problème au juste ? Vous avez trop regardé Fast and Furious ou La fureur de vivre ? Vous avez trop joué aux petites voitures ou au circuit automobile petit. C'est quoi l'idée ?



Franchir la ligne blanche, ce n'est pas viril Alba Ventura

C'est un truc de domination. Vous voyez, là, je fais volontairement un peu de provoc, genre harpie féministe pour vous montrer que la route, la voiture, c'est complètement genré. On est dans du stéréotype pur. La bagnole, c'est un truc de mecs. Oui, sauf que grillé un feu ou un stop, ce n'est pas viril.

Franchir la ligne blanche, ce n'est pas viril. Doubler dans un virage non plus. Rouler à tombeau ouvert, c'est dépassé. Rouler bourré, carrément idiot. On a envie de vous garder entier et vous éviter de mettre les autres en danger, comme le dit le si délicat clip de la sécurité routière. Soyez l'homme que vous voulez être, mais soyez un homme vivant.

