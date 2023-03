Trump : qui est Stormy Daniels, la femme qui pourrait l'envoyer en prison ?

Crédit : Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Alors qu'il vient de faire son grand retour sur Facebook et Instagram, desquels il avait été banni en 2021, Donald Trump fait de nouveau parler de lui, cette fois-ci sur le plan judiciaire. C'est sur Truth Social, son réseau social, que l'ex-président des États-Unis a annoncé qu'il allait être "arrêté" ce mardi et appelle ses partisans à manifester.

Cette possible arrestation est en lien avec l'affaire Stormy Daniels. L'ancienne call-girl aurait eu une aventure avec Donald Trump, et l'équipe de campagne de ce dernier lui aurait ensuite versé 130.000 dollars pour acheter son silence, peu avant les élections présidentielles de 2016. Strormy Daniels tentait alors de faire publier son témoignage auprès d'un hebdomadaire américain, The national Enquirer.

Ce versement pourrait avoir été fait en infraction des règles en vigueur aux États-Unis sur le financement électoral. L'avocat de Donald Trump a assuré vendredi 17 mars que son client se rendrait à la justice s'il était coupable. L'appel à la manifestation de l'ancien président des États-Unis est aussi un test de sa base, alors qu'il est en pleine campagne pour les primaires républicaines.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info