Donald Trump peut-il reconquérir la Maison-Blanche en 2024 ?

Ces prochains mois, la course à la Maison-Blanche va s’accélérer. Il ne l’a pas confirmé, mais Joe Biden répète qu’il a envie de se représenter. Il aura 82 ans en 2024. Côté républicain, l'emprise de Donald Trump est toujours aussi puissante. Son principal adversaire, même s’il n’est pas officiellement candidat est le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

On s'attend à une bataille entre les deux hommes au sein d’un parti profondément transformé, et qui penche de plus en plus à droite. Le mouvement conservateur a pris le pas sur le parti républicain que les Américains connaissait depuis des décennies.

Avec Donald Trump aux commandes, Vladimir Poutine aurait-il hésité avant d’attaquer l'Ukraine ? Ou au contraire, aurait-il eu la partie plus facile en raison d’un soutien plus limité de la Maison-Blanche à Kiev ?



Ces deux questions s’affrontent aux États-Unis. Et on ne connaîtra jamais la réponse.



Trump paralyse les oppositions

En tout cas, cette carte du commandant en chef que l’on respecte et que l’on craint dans le monde, Donald Trump l’utilise dans tous ses meetings. Sur le mode : moi ou le chaos.



Même si on le voit beaucoup moins, on l’entend beaucoup moins. Notamment depuis qu’il ne tweete plus, Donald Trump domine toujours le camp conservateur et paralyse les oppositions. Aujourd’hui, il est favori pour représenter le parti républicain.

À moins qu’il y ait une coalition au sein du parti pour lui faire barrage...





