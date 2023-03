Crédit : Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Alors que Donald Trump brandit depuis plusieurs jours la menace de sa propre arrestation, il nie tout délit. L'ancien président des États-Unis est accusé d'avoir versé de l'argent à une actrice pornographique juste avant son élection, il s'en est défendu samedi lors d'un meeting au Texas. Quand l'avion de Donald Trump est arrivé, les organisateurs l'ont salué en toute simplicité avec la musique de Top Gun.

Contrairement à ses craintes, Donald Trump n'est pas en prison. Qu'il y aille ou non, cette tension avec la justice l'aide à lever des fonds, à électriser sa base et à se poser en ultime recours. "Ils ne s'en prennent pas à moi, ils s'en prennent à vous et je ne fais que leur barrer la route. Je vais le faire pendant encore longtemps", a-t-il promis à la foule venue le voir.

Sa haine de Washington le pousse à désigner le gouvernement comme l'ultime ennemi. "Qui est notre principale menace ? La Chine ? La Russie ? Non, ce sont les politiciens haut placés qui travaillent pour le gouvernement américain", a-t-il déclaré. Ce meeting avait lieu à Waco, 30 ans après le siège du même nom. Des membres de la secte des Davidiens étaient reclus depuis 51 jours quand le FBI a donné l'assaut. S'en est suivi un incendie : 88 morts dont 28 enfants. L'équipe de Donald Trump assure que le choix du lieu n'a aucun lien avec ce triste anniversaire, symbole pour les conspirationnistes de la violence de Washington.

À écouter également dans ce journal

Méga-bassines - Gérald Darmanin a annoncé que 24 gendarmes et 7 manifestants ont été blessés lors des affrontements à l'occasion d'un rassemblement samedi 25 mars contre un projet de bassine de rétention d'eau, selon les organisateurs.

États-Unis - Au moins 25 personnes ont péri après le passage de tornades dévastatrices qui ont traversé le Mississippi, Etat du sud des Etats-Unis, arrachant des toits, brisant des voitures et rasant des quartiers entiers, la région se préparant à de nouvelles intempéries dimanche.

Euro-2024 - Après une large victoire contre les Pays-Bas, les Bleus affronteront l'Irlande lundi prochain. Les deux équipes sont en confiance, après avoir remporté leur première rencontre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info