Donald Trump débourse des millions pour recompter les voix du Wisconsin et perd

publié le 30/11/2020 à 18:40

Près d’un mois après l’élection américaine et trois semaines après que les résultats officiels ont proclamé la victoire de Joe Biden, l’actuel locataire de la Maison Blanche refuse toujours de reconnaître sa défaite.

Parmi ses nombreux recours pour tenter d’inverser désespérément le résultat, Donald Trump a payé trois millions de dollars pour que les voix soient recomptées dans le Wisconsin, indique l’agence The Associated Press. En vain : dans ce “swing state”, un des États qui a fait basculer l’élection, la victoire de Joe Biden a été confirmée avec 49,6% contre 48,9% pour Donald Trump, et plus de 20 000 voix d'avance.

Le candidat démocrate a même accru son avance après ce recomptage : s’il a perdu 45 voix dans le comté de Dale, il en a gagné 132 dans le comté de Milwaukee, soit un gain net de 87 voix.

Quoi qu’il en soit, Donald Trump avait déjà annoncé samedi qu’il porterait cette affaire en justice, avant même de connaître le résultat. “Le recomptage du Wisconsin n’est pas fait pour trouver des erreurs de comptage, mais pour trouver des personnes qui ont voté illégalement (...) et nous en avons trouvé beaucoup”, avait-il écrit sur Twitter.

Pour le moment, l'équipe de campagne de Donald Trump a intenté des procès pour fraudes en Arizona, en Georgie, en Pennsylvanie, dans le Nevada et dans le Michigan, avec des échecs à la clé dans tous les cas.