Donald Trump prépare-t-il déjà sa vie d'après dans son club de Floride ?

Donald Trump a beau continuer d'appeler ses partisans à "inverser" le résultat de l'élection présidentielle, certains signes ne trompent pas. L'actuel occupant de la Maison Blanche américain se préparerait, de fait, à son sort d' "ancien" président. Le Washington Post révélait la semaine passée que le républicain envisageait déjà un contrat juteux pour ses mémoires, tout en préparant sa reconversion "médiatique".

Une nouvelle vie post-présidentielle qu'il entreprendrait de passer en Floride, à en croire la télévision américaine ABC News. Et plus précisément dans son club de Mar-a-Lago.

Preuve en est, des agents des services secrets américains (en charge de la sécurité des présidents en exercice comme des "ex") se seraient vus proposer une mutation à Palm Beach, où Donald Trump s'est officiellement fait domicilié en 2019 (c'est d'ailleurs là que le couple présidentiel a voté pour la présidentielle). "Le bureau local des services secrets à Miami a également commencé à chercher des renforts", ajoute encore ABC News.

Un studio radio ?

Qui plus est, des travaux de rénovation seraient en cours dans la luxueuse propriété du milliardaire new-yorkais, surnommée depuis quatre ans "la Maison Blanche d'hiver". Selon le New York Times, ces travaux consisteraient "en partie" à rafraîchir l'espace existant, "mais aussi à rendre ce qui est un espace de vie relativement petit plus accessible pour la famille Trump". Mais pas seulement.

Donald Trump pourrait également en profiter pour se faire aménager un studio de radio. Le Los Angeles Times croit ainsi savoir que le candidat républicain, qui a recueilli les voix de près de 74 millions d'Américains début novembre, pourrait être tenté par la présentation d'un programme conservateur, depuis le confort de chez lui en Floride.

L'un des plus influents animateurs du genre, Russ Limbaugh, qui souffre d'un cancer des poumons, pourrait rapidement arrêter la présentation de son "show" écouté chaque semaine par 15 millions d'auditeurs. Donald Trump aurait ainsi été approché pour le remplacer, "contre une forte rémunération", ajoute le quotidien californien. Nul doute qu'il saurait faire de ce rendez-vous avec sa base électorale une tribune idéale en vue d'un retour en 2024.