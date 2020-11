publié le 04/11/2020 à 13:02

Alors que la présidentielle américaine était encore incertaine mercredi 4 novembre, des élus emblématiques sont parvenus à se faire élire, ou réélire, lors de ce suffrage qui déterminait également les sièges à la Chambre des représentants et au Sénat américain.

En premier lieu, la star montante du parti démocrate, Alexandria Ocasio-Cortez, a été facilement réélue mardi dans sa circonscription new-yorkaise, face à un rival républicain qui avait bénéficié de fonds venus de tout le pays tant "AOC", comme elle est surnommée, est devenue une cible des pro-Trump.



Selon des résultats portant sur près de 70% de bulletins, cités par les médias américains, la jeune femme a écrasé le républicain John Cummings (68,5% contre 30,8%). Cet ancien policier sexagénaire avait pourtant levé plus de 10 millions de dollars. Mais l'élue de 31 ans l'avait devancé, avec plus de 17 millions, faisant de ce duel pour une circonscription couvrant une partie du Queens et du Bronx l'un des plus coûteux de cette élection.

Sarah McBride, première femme transgenre élue

Autre élection marquante, celle de Sarah McBride. Cette femme transgenre a été élue au Sénat de l'Etat du Delaware, une première dans l'histoire politique du pays. "Nous l'avons fait. Nous avons remporté l'élection", a écrit sur Twitter la démocrate, militante de longue date pour les droits des LGBTQ, qui a largement battu son adversaire républicain avec 86% des voix. Elle est la première à être élue à la haute assemblée d'un État américain.

Agée de 30 ans, Sarah McBride est originaire de Wilmington, le fief du candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden. Elle a travaillé avec son fils, Beau, quand il était procureur général de l'État et à la Maison Blanche sous le mandat de Barack Obama.

L'ex astronaute Mark Kelly

De son coté, l'ex-astronaute américain Mark Kelly (Arizona) a battu la sénatrice républicaine et ex-pilote de chasse Martha McSally, offrant une victoire importante aux démocrates au Sénat. Ce militaire à la retraite de 56 ans a servi dans la Marine et à la Nasa, pour laquelle il est allé jusque dans la Station spatiale internationale (ISS). Il l'a emporté contre Martha McSally, 54 ans, qui avait été nommée par le gouverneur de l'Arizona fin 2018 pour remplacer John McCain après son décès.

Trois nouveaux élus noirs

Toujours chez les démocrates, trois nouveaux élus new-yorkais noirs, dont deux ouvertement gay, représentant eux aussi l'aile gauche du parti démocrate, devraient rejoindre bientôt "AOC" à Washington : Ritchie Torres, 32 ans, Jamaal Bowman, 44 ans, et Mondaire Jones, 33 ans. Malgré ces succès symboliques, les démocrates new-yorkais semblaient en passe de céder un siège du Congrès aux républicains.